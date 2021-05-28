2021 KPSS başvuruları başladı

Binlerce adayın beklediği Kamu Personel Seçme Sınavı A Grubu ve Öğretmenlik başvuruları başladı.

KPSS adaylarının beklediği açıklama ÖSYM tarafından yapıldı. ÖSYM internet sitesinden bir duyuru yaparak, sınavların tarihini açıkladı.

SINAV TARİHLERİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 1 Ağustos, Alan Bilgisi oturumları 7 ve 8 Ağustos, Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumu ise 15 Ağustos'ta uygulanacak.

14 HAZİRAN'A KADAR YAPILABİLECEK

Başvurular, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından 14 Haziran'a kadar yapılabilecek.

HES KODU BİLGİSİ İSTENECEK

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi istenecek. Bu kapsamda adayların, sınav başvurusu yapmadan veya başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmesi gerekiyor.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Kılavuzu'nda yer alıyor.