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    2021 KPSS merkezi yerleştirme takvimi açıklandı

    Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, yerleştirme kapsamında alınacak tercihlere ilişkin iki ayrı tarih duyurdu.
    • AA
    • 27.01.2021 - 11:13
    • Güncelleme : 27.01.2021 - 11:54
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    2021 KPSS merkezi yerleştirme takvimi açıklandı

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu yıl yapılacak KPSS merkezi yerleştirme takvimini açıkladı.

    Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, bu yıl yapılacak yerleştirme takvimine dair bilgiler verdi.

    KPSS YERLEŞTİRME TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU

    KPSS Merkezi Yerleştirme işlemlerinin "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde yürütüldüğünü belirten Selçuk, şunları kaydetti:

    "Adaylar, KPSS-2021/1 merkezi yerleştirmeleri için 1-8 Temmuz, KPSS-2021/2 merkezi yerleştirmeleri için 22-29 Aralık'ta tercih yapabilecek. Kamu kurumları yerleştirme taleplerini ilk yerleştirme için 5 Nisan-28 Mayıs, ikinci yerleştirme için 4 Ekim-19 Kasım'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Kamu e-Uygulama sistemi üzerinden bildirebilecek. Aday tercihleri de ÖSYM tarafından 1-8 Temmuz ve 22-29 Aralık tarihleri arasında alınacak."

    2021 KPSS merkezi yerleştirme takvimi açıklandı #1

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