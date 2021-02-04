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    2021 ÖSYM sınav takvimi: 2021 YKS, KPSS, DGS, MSÜ, ALES, YDS ve YÖKDİL başvuruları ne zaman yapılacak?

    ÖSYM, 2021 sınav takvimini yayımladı. Sınavlara katılacak adaylar başvuru tarihlerini merak ediyor. Peki, 2021 YKS, KPSS, DGS, MSÜ, ALES, YDS ve YÖKDİL başvuruları ne zaman yapılacak? İşte, detaylar
    • Haber Merkezi
    • 04.02.2021 - 10:04
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    2021 ÖSYM sınav takvimi: 2021 YKS, KPSS, DGS, MSÜ, ALES, YDS ve YÖKDİL başvuruları ne zaman yapılacak?

    2021 yılında yapılacak olan ÖSYM sınavlarının takvimi açıklandı.

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir açıklama yapıldı ve bu açıklamada 2021 ÖSYM sınav takvimi duyuruldu.

    Adaylar, bu sınavların başvuru tarihleri ve ne zaman yapılacağı hakkında bilgilenmek istiyor.

    Peki, 2021 YKS, KPSS, DGS, MSÜ, ALES, YDS ve YÖKDİL başvuruları ne zaman yapılacak? İşte, 2021 ÖSYM takvimi;

    2021 ÖSYM sınav takvimi: 2021 YKS, KPSS, DGS, MSÜ, ALES, YDS ve YÖKDİL başvuruları ne zaman yapılacak? #1

    2021 ÖSYM SINAV TAKVİMİ

    YKS

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı

    2021-YKS 1. Oturum (TYT)

    SINAV: 26.06.2021

    BAŞVURU: 04.02.2021-02.03.2021

    YKS

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı

    2021-YKS 2. Oturum (AYT)

    SINAV: 27.06.2021

    BAŞVURU: 04.02.2021-02.03.2021

    YKS

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı

    2021-YKS 3. Oturum (YDT)

    SINAV: 27.06.2021

    BAŞVURU: 04.02.2021-02.03.2021

    2021 ÖSYM sınav takvimi: 2021 YKS, KPSS, DGS, MSÜ, ALES, YDS ve YÖKDİL başvuruları ne zaman yapılacak? #2

    KPSS

    Kamu Personel Seçme Sınavı

    2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)

    SINAV: 01.08.2021

    BAŞVURU: 28.05.2021-14.06.2021

    KPSS Kamu Personel Seçme Sınavı

    2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. GÜN

    SINAV: 07.08.2021

    BAŞVURU: 28.05.2021-14.06.2021

    KPSS Kamu Personel Seçme Sınavı

    2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. GÜN

    SINAV: 08.08.2021

    BAŞVURU: 28.05.2021-14.06.2021

    KPSS Kamu Personel Seçme Sınavı 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

    SINAV: 15.08.2021

    BAŞVURU: 28.05.2021- 14.06.2021

    2021 ÖSYM sınav takvimi: 2021 YKS, KPSS, DGS, MSÜ, ALES, YDS ve YÖKDİL başvuruları ne zaman yapılacak? #3

    DGS

    Dikey Geçiş Sınavı

    2021-DGS

    SINAV: 11.07.2021

    BAŞVURU: 21.05.2021-31.05.2021

    2021 ÖSYM sınav takvimi: 2021 YKS, KPSS, DGS, MSÜ, ALES, YDS ve YÖKDİL başvuruları ne zaman yapılacak? #4

    MSÜ

    Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı

    2021-MSÜ

    SINAV: 04.04.2021

    BAŞVURU: 27.01.2021-23.02.2021

    2021 ÖSYM sınav takvimi: 2021 YKS, KPSS, DGS, MSÜ, ALES, YDS ve YÖKDİL başvuruları ne zaman yapılacak? #5

    ALES

    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

    2021-ALES/1

    SINAV: 02.05.2021

    BAŞVURU: 12.03.2021-22.03.2021

    ALES Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

    2021-ALES/2

    SINAV: 19.09.2021

    BAŞVURU: 03.08.2021-11.08.2021

    ALES Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

    2021-ALES/3

    SINAV: 21.11.2021

    BAŞVURU: 06.10.2021-14.10.2021

     

    YDS

    Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

    2021-YDS/1

    SINAV: 18.04.2021

    BAŞVURU: 25.02.2021-08.03.2021

    YDS Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

    2021-YDS/2

    SINAV: 10.10.2021

    BAŞVURU: 20.08.2021-31.08.2021

     

    YÖKDİL

    Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı

    2021-YÖKDİL/1

    SINAV: 28.03.2021

    BAŞVURU: 05.02.2021-15.02.2021

    YÖKDİL Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı

    2021-YÖKDİL/2

    SINAV: 29.08.2021

    BAŞVURU: 02.07.2021-12.07.2021

    2021 ÖSYM sınav takvimi: 2021 YKS, KPSS, DGS, MSÜ, ALES, YDS ve YÖKDİL başvuruları ne zaman yapılacak? #6

    TUS

    Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

    2021-TUS 1. Dönem

    SINAV: 21.03.2021

    BAŞVURU: 02.02.2021-10.02.2021

    TUS

    Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

    2021-TUS 2. Dönem

    SINAV: 05.09.2021

    BAŞVURU: 13.07.2021- 29.07.2021

     

    DİB-MBSTS

    Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı

    2021-DİB-MBSTS

    SINAV: 10.04.2021

    BAŞVURU: 24.02.2021-04.03.2021

    2021 ÖSYM sınav takvimi: 2021 YKS, KPSS, DGS, MSÜ, ALES, YDS ve YÖKDİL başvuruları ne zaman yapılacak? #7

    YDUS

    Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

    2021-YDUS

    SINAV: 19.12.2021

    BAŞVURU: 01.10.2021-11.10.2021

     

    DUS

    Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

    2021-DUS SINAV: 03.10.2021

    BAŞVURU: 13.08.2021-23.08.2021

     

    MEB-EKYS

    Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı

    2021-MEB-EKYS

    SINAV: 14.03.2021

    BAŞVURU: 05.02.2021-11.02.2021

     

    STS Tıp

    Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı

    2021-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem

    SINAV: 21.03.2021

    BAŞVURU: 02.02.2021-10.02.2021

    STS Tıp Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı

    2021-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem

    SINAV: 05.09.2021

    BAŞVURU: 13.07.2021-29.07.2021

    2021 ÖSYM sınav takvimi: 2021 YKS, KPSS, DGS, MSÜ, ALES, YDS ve YÖKDİL başvuruları ne zaman yapılacak? #8

    STS Eczacılık

    Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı

    2021-STS Eczacılık

    SINAV: 26.09.2021

    BAŞVURU: 10.08.2021- 18.08.2021

    STS Diş Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı

    2021-STS Diş Hekimliği

    SINAV: 03.10.2021

    BAŞVURU: 13.08.2021-23.08.2021

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