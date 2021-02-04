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- 2021 ÖSYM sınav takvimi: 2021 YKS, KPSS, DGS, MSÜ, ALES, YDS ve YÖKDİL başvuruları ne zaman yapılacak?
2021 ÖSYM sınav takvimi: 2021 YKS, KPSS, DGS, MSÜ, ALES, YDS ve YÖKDİL başvuruları ne zaman yapılacak?
- Haber Merkezi
- 04.02.2021 - 10:04
2021 yılında yapılacak olan ÖSYM sınavlarının takvimi açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir açıklama yapıldı ve bu açıklamada 2021 ÖSYM sınav takvimi duyuruldu.
Adaylar, bu sınavların başvuru tarihleri ve ne zaman yapılacağı hakkında bilgilenmek istiyor.
Peki, 2021 YKS, KPSS, DGS, MSÜ, ALES, YDS ve YÖKDİL başvuruları ne zaman yapılacak? İşte, 2021 ÖSYM takvimi;
2021 ÖSYM SINAV TAKVİMİ
YKS
Yükseköğretim Kurumları Sınavı
2021-YKS 1. Oturum (TYT)
SINAV: 26.06.2021
BAŞVURU: 04.02.2021-02.03.2021
YKS
Yükseköğretim Kurumları Sınavı
2021-YKS 2. Oturum (AYT)
SINAV: 27.06.2021
BAŞVURU: 04.02.2021-02.03.2021
YKS
Yükseköğretim Kurumları Sınavı
2021-YKS 3. Oturum (YDT)
SINAV: 27.06.2021
BAŞVURU: 04.02.2021-02.03.2021
KPSS
Kamu Personel Seçme Sınavı
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)
SINAV: 01.08.2021
BAŞVURU: 28.05.2021-14.06.2021
KPSS Kamu Personel Seçme Sınavı
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. GÜN
SINAV: 07.08.2021
BAŞVURU: 28.05.2021-14.06.2021
KPSS Kamu Personel Seçme Sınavı
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. GÜN
SINAV: 08.08.2021
BAŞVURU: 28.05.2021-14.06.2021
KPSS Kamu Personel Seçme Sınavı 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)
SINAV: 15.08.2021
BAŞVURU: 28.05.2021- 14.06.2021
DGS
Dikey Geçiş Sınavı
2021-DGS
SINAV: 11.07.2021
BAŞVURU: 21.05.2021-31.05.2021
MSÜ
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı
2021-MSÜ
SINAV: 04.04.2021
BAŞVURU: 27.01.2021-23.02.2021
ALES
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
2021-ALES/1
SINAV: 02.05.2021
BAŞVURU: 12.03.2021-22.03.2021
ALES Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
2021-ALES/2
SINAV: 19.09.2021
BAŞVURU: 03.08.2021-11.08.2021
ALES Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
2021-ALES/3
SINAV: 21.11.2021
BAŞVURU: 06.10.2021-14.10.2021
YDS
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
2021-YDS/1
SINAV: 18.04.2021
BAŞVURU: 25.02.2021-08.03.2021
YDS Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
2021-YDS/2
SINAV: 10.10.2021
BAŞVURU: 20.08.2021-31.08.2021
YÖKDİL
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı
2021-YÖKDİL/1
SINAV: 28.03.2021
BAŞVURU: 05.02.2021-15.02.2021
YÖKDİL Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı
2021-YÖKDİL/2
SINAV: 29.08.2021
BAŞVURU: 02.07.2021-12.07.2021
TUS
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
2021-TUS 1. Dönem
SINAV: 21.03.2021
BAŞVURU: 02.02.2021-10.02.2021
TUS
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
2021-TUS 2. Dönem
SINAV: 05.09.2021
BAŞVURU: 13.07.2021- 29.07.2021
DİB-MBSTS
Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı
2021-DİB-MBSTS
SINAV: 10.04.2021
BAŞVURU: 24.02.2021-04.03.2021
YDUS
Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
2021-YDUS
SINAV: 19.12.2021
BAŞVURU: 01.10.2021-11.10.2021
DUS
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
2021-DUS SINAV: 03.10.2021
BAŞVURU: 13.08.2021-23.08.2021
MEB-EKYS
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı
2021-MEB-EKYS
SINAV: 14.03.2021
BAŞVURU: 05.02.2021-11.02.2021
STS Tıp
Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı
2021-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem
SINAV: 21.03.2021
BAŞVURU: 02.02.2021-10.02.2021
STS Tıp Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı
2021-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem
SINAV: 05.09.2021
BAŞVURU: 13.07.2021-29.07.2021
STS Eczacılık
Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı
2021-STS Eczacılık
SINAV: 26.09.2021
BAŞVURU: 10.08.2021- 18.08.2021
STS Diş Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı
2021-STS Diş Hekimliği
SINAV: 03.10.2021
BAŞVURU: 13.08.2021-23.08.2021