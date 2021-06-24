2021 YKS'ye sayılı günler kala sınava katılım sağlayacak olan adaylar, 2021 YKS baraj puanı kaç, YKS'de barajı geçmek için kaç net gerekiyor? gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte detaylar..

İyi bir üniversite kazanmak isteyen adaylar, bu hafta sonu üç oturum halinde gerçekleştirilecek Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nda (2021 YKS) başarılı olmak istiyor.

26-27 Haziran tarihlerinde düzenlenecek 2021 YKS'ye katılım sağlayan adayların üniversite tercihi yapabilmesi için barajı geçme şartı bulunuyor.

Bu kapsamda, iki yıllık önlisans ve dört yıllık lisans eğitimi almak isteyenler, 2021 YKS baraj puanı kaç? YKS'de barajı geçmek için kaç net gerekiyor? sorularına yanıt arıyor.

Peki 2021 YKS baraj puanı kaç? YKS'de barajı geçmek için kaç net gerekiyor? İşte detaylar...

2021 YKS BARAJ PUANI KAÇ?

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.

YKS'DE BARAJI GEÇMEK İÇİN KAÇ NET GEREKİYOR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021 YKS) barajını sağlamak için adayların öncelikle TYT barajını geçmeleri gerekmektedir. Son iki sınavda olduğu gibi 2021 TYT puan barajı 150 olarak belirlenmiştir.

Adaylara ÖSYM tarafından 99,435 puan verilmektedir. Bu puan üzerine 50,565 puan almayı başaran adaylar, TYT barajını geçecektir.