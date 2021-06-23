2021 YKS süresi: TYT, AYT ve YDT oturumları kaç dakika sürecek?

YKS sınavına sayılı günler kala milyonlarca aday, YKS için verilen sürenin bu yıl değişip değişmediğini merak ediyor. Peki 2021 yılı YKS süresi ne kadar? TYT, AYT ve YDT oturumları kaç dakika sürecek?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen ve öğrencilerin geleceğini şekillendirmede önemli bir rol oynayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım sürüyor.

Bilindiği üzere TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumdan oluşan YKS'nin TYT oturumu 26 Haziran, AYT ve YDT oturumları ise 27 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.

Sınava katılım sağlayacak adaylar, YKS'ye sayılı günler kala TYT, AYT ve YDT oturumları için verilen sürenin ne kadar olduğunu araştırmaya başladı.

Peki 2021 YKS süresi ne kadar? TYT, AYT ve YDT oturumları kaç dakika sürüyor? İşte 2021 YKS'ye dair merak edilenler...

2021 YKS TOPLAM KAÇ DAKİKA SÜRECEK VE KAÇ SORU SORULACAK?

Üniversite hayali kuran öğrenciler tarafından sabırsızlıkla beklenen2021 YKS için heyecan dorukta.

Sınava 2 milyon 600 bin kişinin katılacağı açıklanırken Ölçme, Seçme, Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili detayları paylaştı.

26 Haziran'da yapılacak olan TYT, 10.15’te başlayacak ve adaylara 120 soru için 135 dakika süre verilecek.

27 Haziran'da yapılacak olan AYT, 10.15’te başlayacak ve adaylara 160 soru için 180 dakika süre verilecek.

27 Haziran'da yapılacak olan YDT, 15.45’te başlayacak ve adaylara 80 soru için 120 dakika 120 dakika süre verilecek.

2021 YKS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.