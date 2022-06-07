Petrol
118.99
-0.44%
Euro
17.9679
1.28%
Dolar
16.7512
1.07%
Altın
994.67
1.42%
Borsa
2637
-0.41%
Bitcoin
498.089
-4.33%
BTXN Coin
11.37
-4.53%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çok bulutlu 22 C
    2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu

    2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 12 Eylül'de başlayacak yeni öğretim yılının detaylarını paylaştı.
    • 07.06.2022 - 11:01
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 12:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Bu yılki eğitim öğretim yılının sonuna gelinirken, gelecek dönem için hazırlanan takvim belli oldu.

    Takvimi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı.

    İlk ders zili 12 Eylül'de çalacak

    Açıklamalaya göre; 2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak.

    İlk tatil 14-18 Kasım'da

    Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Bakan Mahmut Özer, ara tatil tarihlerini ise şu şekilde sıraladı:

    • 1. Dönem Ara Tatil: 14-18 Kasım 2022
    • 2. Dönem Ara Tatil: 17-20 Nisan 2023

    Öte yandan yarı yıl tatilinin ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacağı belirtildi.

    2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu #1

    Karneler 16 Haziran'da dağıtılacak

    Eğitim öğretim yılının sona ereceği tarih de 16 Haziran 2023.

    Ara tatillerde öğretmenlere izin

    Bakan Mahmut Özer, açıklamalarında öğretmenlere de bir müjde verdi.

    Bakan Özer, "Koronavirüs salgınında öğretmenlerimiz çok yoruldular. Bu ara tatillerde öğretmenlerimizin okullara gelme zorunluluğunu kaldıracağız." dedi.

    2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu

    2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu #2


    İlginizi Çekebilir

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    İzmir'de, otizmli çocuğun yatağa bağlanmasına inceleme
    3. Sayfa

    İzmir'de, otizmli çocuğun yatağa bağlanmasına inceleme

    Karadeniz gazında kritik adım atıldı
    Ekonomi

    Karadeniz gazında kritik adım atıldı

    Görüş Bildir