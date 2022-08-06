2022-2023 eğitim yılı ne zaman başlıyor? Yaz tatili ne zaman sona erecek?

2022-2023 eğitim yılı ne zaman başlıyor? Yaz tatili ne zaman sona erecek?

Okulların ne zaman açılacağı konusu merak edilen konular arasında yer alıyor.İşte 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlayacağı tarih..

Yaz tatilinin büyük kısmı tamamlanırken 2022-2023 eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağı konusu gündem oldu.Veliler ve öğrenciler 'okullar ne zaman açılacak' sorusuna cevap aramaya başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvim ile beraber okulların ne zaman açılacağı belli oldu.İşte 2022-2023 eğitim öğretim yılına ait merak edilen soruların cevabı..

Okullar ne zaman açılıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre okullar 12 Eylül 2022 tarihinde açılacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklama ile "Birinci dönem ara tatili 14-18 Kasım 2022 tarihinde, ikinci dönem ara tatili de Ramazan Bayramı ile birleştirilerek 17-20 Nisan’da gerçekleştirilecek. Yarı yıl tatili ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak."

MEB takvimine göre okullar 16 Haziran 2023 tarihinde kapanacak.