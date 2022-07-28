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- 2022-2023 üniversite harç ücretleri ne zaman ödenecek? Hangi fakültenin harcı ne kadar?
2022-2023 üniversite harç ücretleri ne zaman ödenecek? Hangi fakültenin harcı ne kadar?
2022-2023 eğitim-öğretim yılına ilişkin harç ücretleri Resmi Gazete'de yayınlandı. Peki, harç ücretlerine ne kadar zam yapıldı? İşte detaylar...
- 28.07.2022 - 12:45
- Güncelleme : 28.07.2022 - 12:46
Üniversitelerin açılmasına kısa süre kala, ikinci öğretim ya da açık öğretim öğrencilerinden alınacak harç ücretleri belli oldu.
Üniversite harç ücretlerinin bu yılki fiyatı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı.
Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan karara göre üniversite öğrenim ücreti katkı paylarına yüzde 36 zam geldi.
Üniversite eğitimlerini örgün ve gündüz alan öğrenciler, 2012'den bu yana harç ücretlerinden muaf tutuluyor.
Peki, Resmi Gazete'de yayınlanan tabloya göre fakültelerin harç tutarları ne oldu?
İşte fakülte fakülte harç ücretleri...
2022-2023 üniversite harç ücretleri
- Tıp Fakültesi 961 TL,
- Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültesi: 804 TL,
- Veteriner Fakültesi: 629 TL,
- Fen Edebiyat Fakültesi: 463 TL,
- Hukuk Fakültesi: 509 TL,
- İktisat ve İşletme Fakültesi 509 TL,
- İTÜ İşletme Fakültesi: 654 TL,
- Siyasal Bilgiler Fakültesi: 509 TL,
- İlahiyat, İletişim Fakültesi: 463 TL,
- Açıköğretim: 105 TL,
- Devlet Konservatuvarı: 958 TL,
- Turizm Fakültesi: 463 TL
Üniversite harç ücretleri Resmi Gazete ilanı için tıklayınız