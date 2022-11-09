2022-2023 VGM burs başvurusu nasıl yapılır, kaç TL? VGM burs başvuru ekranı

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen maddi eğitim desteğinden faydalanmak isteyen öğrenciler, burs başvurularını araştırıyor. Peki 2022-23 VGM burs başvurusu nasıl yapılır, kaç TL olacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye’de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burstur. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri başvuruda bulunabilir.

VGM burs başvuruları ‘burs.vgm.gov.tr’ internet adresi üzerinden yapılıyor.

Yardımdan faydalanmak isteyen binlerce öğrenci, VGM 2022-2023 burs başvurusu detayları hakkında bilgi araştırıyor.

Peki VGM burs başvuruları başladı mı, nasıl başvurulur? VGM burs ücreti kaç TL? İşte ayrıntılar...

VGM burs başvuru tarihleri

2022-2023 VGM burs ve eğitim yardımı başvuruları için tarihler belli oldu:

Ortaöğrenim Eğitim Yardımı 07 Kasım 2022 - 20 Kasım 2022

Yükseköğrenim Bursu 21 Kasım 2022 - 30 Kasım 2022

Yabancı Uyruklu Öğrenci Bursu 21 Kasım 2022 - 30 Kasım 2022





VGM burs ücreti 2022/23

VGM tarafından yapılan açıklamaya göre 2022-2023 eğitim öğretim döneminde ortaöğretim öğrencilerine aylık 200 TL, yükseköğrenim öğrencilerine ise aylık 650 TL burs ödemesi yapılacak.