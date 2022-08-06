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    2022 ALES sınavı hangi tarihte yapılacak? Sınav ertelendi mi?

    2022 ALES sınavı ne zaman yapılacak sorusu gündeme geldi.Peki ALES sınavı hangi tarihte yapılacak?
    • 06.08.2022 - 17:52
    • Güncelleme : 06.08.2022 - 17:54
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    2022 ALES sınavı hangi tarihte yapılacak? Sınav ertelendi mi?

    KPSS sınavının iptal edilmesinden sonra ALES sınavına girecek adaylar ALES sınavı iptal edildi mi sorusuna yanıt aramaya başladı.

    İnternette konuyla ilgili araştırma yapan kullanıcılar ALES sınavı hakkında detayları merak ediyor.Peki ALES sınavı iptal oldu mu? ALES sınavı ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler..

    2022 ALES sınavı hangi tarihte yapılacak? Sınav ertelendi mi? #1

    ALES sınavı iptal edildi mi?

    KPSS sınavının iptal edilmesinin ardından merak edilen bir diğer konu ise ALES sınavının iptal edilip edilmeyeceği konusu oldu.ÖSYM tarafından ALES hakkında herhangi bir iptal açıklaması yapılmadı.ALES sınavı daha önceden belirlenen tarihinde gerçekleştirilecek.

    ALES sınavı ne zaman yapılacak?

    2022 ALES sınavı 21 Ağustos tarihinde yapılacak.Sınav sonuçları ise 9 Eylül tarihinde duyurulacak.


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