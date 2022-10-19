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    2022 Arabuluculuk sınavı başvuruları başladı mı? Arabuluculuk sınavı ne zaman?

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2022 Arabuluculuk sınavı hakkında yayınladığı duyuru ile başvuru tarihlerini açıkladı..
    • 19.10.2022 - 17:48
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 17:48
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    2022 Arabuluculuk sınavı başvuruları başladı mı? Arabuluculuk sınavı ne zaman?

    2022-Arabuluculuk sınavı başvurularının alınması hakkında ÖSYM'den resmi açıklama geldi. Sınava girecek adaylar başvuru tarihlerinin ne olduğunu araştırmaya başladı.

    ÖSYM resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile 2022-Arabuluculuk Sınavı hakkında merak edilenleri açıkladı. ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

    "2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı (2022-Arabuluculuk), 04 Aralık 2022 tarihinde uygulanacaktır.

    Sınava başvurular, 19 – 26 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

    Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecektir.

    Arabuluculuk sınavı başvuruları ne zaman?

    Arabuluculuk sınavı için başvurular 19 Ekim ile  26 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

    Arabuluculuk sınavı ne zaman?

    2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı 4 Aralık 2022 tarihinde uygulanacaktır.



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