2022 AUZEF bütünleme (telafi) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2022 AUZEF bütünleme (telafi) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Bütünleme sınavına giren AUZEF öğrencileri, sınav takvimine dair detayları araştırıyor. Peki AÖF bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte tarihi...

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi 2021-2022 bahar dönemi bütünleme sınavları 2-3 Temmuz'da tamamlandı.

Başarılı not alamayan öğrenciler, bütünleme sınavına girerek notlarını telafi etmek için çabaladı.

Bu kapsamda bütünleme sınavını geride bırakan öğrenciler, sonuçlar için beklemeye koyuldu.

Peki, AUZEF bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 AUZEF telafi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar..

AUZEF telafi sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF bütünleme (telafi) sonuçlarının önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

Telafi (Bütünleme) sınav sonuçları ilk olarak https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden ilan edilir, adrese AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılır. Daha sonra notlar aksis.istanbul.edu.tr adresine “Öğrenim Bilgileri” “Sınav Sonuçları ve Notları alanına aktarılır.