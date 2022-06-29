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- 2022 Bekçilik sınav yerleri belli oldu mu? Giriş belgesi yayınlandı mı?
2022 Bekçilik sınav yerleri belli oldu mu? Giriş belgesi yayınlandı mı?
Bekçilik başvurusu yapan adaylar, sınav giriş yerleri ve belgesini sorguluyor. Peki bekçilik sınav yerleri açıklandı mı? Bekçi sınav giriş belgesi yayınlandı mı, nereden alınır?
- Haber Merkezi
- 29.06.2022 - 12:23
- Güncelleme : 29.06.2022 - 12:27
28 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında tamamlanan bekçilik başvuruları akabinde gözler sınava çevrildi.
2022/1 Bekçilik yazılı sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek.
Bekçi olmak isteyen adaylar, 100 soruluk sınavda 120 dakika boyunca ter dökecek.
Sınava sayılı günler kala giriş yerlerinin belli olup olmadığı araştırılıyor. Sınava girecek olan adayların, sınav giriş belgelerini temin etmeleri gerekiyor.
Peki 2022 Bekçi sınavı giriş yerleri açıklandı mı? Giriş belgesi yayınlandı mı? İşte ayrıntılar...
Bekçilik sınavı 2022 giriş belgesi yayınlandı mı?
Adaylara ait sınav giriş belgeleri 08 Temmuz 2022 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden erişime açılacaktır.
Sınav giriş belgesi e devlet üzerinden aday T.C kimlik no ile sorgulanacak.