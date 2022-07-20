2022 Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? MEB duyurdu mu?

2022 Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? MEB duyurdu mu?

2022 bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı İOKBS sınav tarihi belli oldu mu? İşte detaylar..

Düzenli olarak her sene yapılan bursluluk sınavına ilköğretim, ortaokul ve lise öğrencileri katılabiliyor. 2022 yılında yapılacak bursluluk sınavının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavın başvuruları gerçekleştirilmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı 2022 bursluluk sınavının ne zaman yapılacağını duyurdu.Peki bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?

2022 bursluluk sınavı ne zaman?

MEB her sene düzenlenen sınavın 2022 yılında ne zaman yapılacağını açıkladı.Yapılan açıklamaya göre Bursluluk Sınavı (İOKBS), 4 Eylül 2022 tarihinde yapılacak.

4 Eylül'de gerçekleştirilecek sınavın sonuçları ise 23 Eylül 2022 tarihinde açıklanacak.