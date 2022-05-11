2022 DGS başvuruları başladı mı? 2022 DGS kılavuzu yayınlandı mı?

2022 DGS başvuruları başladı mı? 2022 DGS kılavuzu yayınlandı mı?

Dikey Geçiş Sınavı'na girecek olan adaylar, "DGS başvuruları başladı mı" sorusuna yanıt arıyor. Peki 2022 DGS başvuruları ne zaman, kılavuz yayınlandı mı? İşte DGS hakkında detaylar...

Yüksekokul ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmalarını sağlayan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım başladı.

Üniversite eğitimlerini 2 yıldan 4 yıla yükseltmek isteyen binlerce öğrenci DGS sınavında ter dökecek.

2022 DGS sınavına girecek olan adaylar, başvuru tarihlerini yakından takip ediyor. Başvuru kılavuzu için ise gözler ÖSYM'ye çevrilmiş durumda.

Eğitim gündeminde "DGS 2022 başvuruları başladı mı, kılavuz yayımlandı mı? DGS başvuruları ne zaman başlıyor?" soruları yer alıyor.

Peki 2022 DGS başvuruları başladı mı, ne zaman? İşte detaylar..

2022 DGS başvuruları başladı mı?

DGS başvuruları henüz başlamadı. 3 Temmuz 202 tarihinde gerçekleşecek olan Dikey Geçiş Sınavı’nın başvuruları 13 Mayıs – 23 Mayıs 2022 tarihleri arasında alınacak.

Normal başvuru süresi içerisinde başvurularını tamamlayamayan adayların başvuruları ise 31 Mayıs 2022 geç başvuru gününde alınacak.

Sonuçlar ise 12 Ağustos tarihinde açıklanacak.

2022 DGS kılavuzu yayınlandı mı?

2022 DGS başvuru kılavuzu henüz yayınlanmadı. DGS kılavuzunun bu hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.