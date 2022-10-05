2022 DGS ek tercih işlemleri ne zaman başlayacak? DGS ek tercihler nasıl yapılır?

2022 DGS ek tercih işlemleri ne zaman başlayacak? DGS ek tercihler nasıl yapılır?

2022 DGS ek tercih kılavuzu ve tercih edilebilecek lisans programları listesi belli oldu.İşte ek tercih işlemlerinin başlayacağı tarih..

ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı ek tercihler için kılavuzu yayınladı.Yapılan açıklama sonrası adaylar ek tercihlerin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı.

2022 yerleştirme sonuçlarına göre ile herhangi bir yükseköğrenim programını kazanamayan adaylar için ikinci bir fırsat niteliği taşıyan DGS ek tercih başvuruları başladı.

ÖSYM tarafından açıklama ile DGS ek tercihlerinin ne zaman başlayacağı ve nasıl yapılacağı belli oldu.

ÖSYM'den yapılan açıklamada "2022 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) ek tercih işlemleri, 04 - 10 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Ek tercih işlemleri, 10 Ekim 2022 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Adaylar tercihlerini bireysel olarak 04 Ekim 2022 günü saat 15.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak yapacaktır." ifadelerine yer verildi.

DGS ek tercihleri ne zaman yapılacak?

2022 DGS ek tercih işlemleri, 4 Ekim 2022 ile 10 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

DGS ek tercihler nasıl yapılır?

Adaylar tercihlerini bireysel olarak 04 Ekim 2022 günü saat 15.00’ten itibaren ÖSYM’nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak yapacaktır.