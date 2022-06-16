2022 DGS giriş yerleri belli mi, açıklandı mı? DGS giriş belgesi sorgulama ekranı

Dikey Geçiş Sınavı'na başvuruda yapan adaylar, sınava sayılı günler kala "2022 DGS sınav yerleri belli odu mu?" sorusuna yanıt arıyor. Peki Peki DGS sınav yerleri açıklandı mı? İşte sorgulama ekranı..

DGS'ye sayılı günler kaldı...

Yüksekokul ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmalarını sağlayan Dikey Geçiş Sınavı (2022 DGS) için heyecanlı beykleyiş sürüyor.

3 Temmuz'da gerçekleşecek olan 2022 DGS'ye sayılı günler kala gözler, DGS sınav yerlerine çevrildi.

Arama motorlarü üzerinden araştırma yapan öğrenciler, "2022 DGS sınav yerleri belli odu mu? DGS sınav giriş belgesi nereden alınır?'' sorularına yanıt arıyor.

Peki DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte 2022 DGS sınav giriş belgesi alma ekranı...

DGS 2022 giriş yerleri ve belgesi açıklandı mı?

ÖSYM tarafından 3 Temmuz tarihinde gerçekleşecek olan DGS için sınav yerleri henüz belli olmadı. Giriş belgelerinin sınavdan 10 gün öncesi yani 24 Haziran itibariyle yayımlanması öngörülüyor.

DGS sınav giriş belgesi ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alınacak.