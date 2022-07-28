2022 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM erken açıklama yapar mı?

2022 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM erken açıklama yapar mı?

Dikey geçiş sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.2022 Dikey geçiş sınavı sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte cevabı..

Dikey geçiş sınavında ter döken adaylar sınav sonuçlarını büyük bir merakla beklemeye başladı.Sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu.

Adaylar internette konuyla ilgili araştırma yapmaya başladı.Peki 2022 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuçları erken açıklayabilir mi? İşte 2022 DGS sınav sonuçları ile ilgili merak edilenler..

2022 DGS sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

DGS sınav sonuçları 12 Ağustos Cuma günü açıklanacak.ÖSYM'nin bu tarihten daha erken bir tarihte açıklama yapması beklenmiyor..

DGS'ye giren adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet sitesi üzerinden yada mobil uygulamalarından T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilirler.