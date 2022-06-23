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    2022 DGS sınav yerleri açıklandı mı? Sınav yeri sorgulama ekranı

    3 Temmuz'da yapılacak olan DGS sınavının sınav yerleri açıklandı.Peki adaylar sınav yerlerini nasıl öğrenecek.Sınava girecek olanlar hangi site üzerinden bilgilerini öğrenecekler?
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2022 - 15:53
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 16:08
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    2022 DGS sınav yerleri açıklandı mı? Sınav yeri sorgulama ekranı

    DGS'ye girecek olanların merakla beklediği sınav yerleri ve sınav belgesi ekranı nihayet açıldı.Öğrencilerin gece gündüz takip ettiği bu ekran ÖSYM tarafından erişime açıldı.

    2022 DGS sınav yerleri açıklandı mı? Sınav yeri sorgulama ekranı #1

    DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

    Dikey Geçiş Sınavı 3 Temmuz tarihinde yapılacak.Sınav sonuçları ise 12 Ağustos tarihinde duyurulacak.

    Saat 10:15'te başlayacak sınav sözel ve sayısal olmak üzere iki bölümden oluşuyor.Sınava giren adaaylar 150 dakika içerisinde sınavı tamamlamak zorundalar.

    SINAV YERLERİ BELLİ OLDU

    Sınava girecek olanlar ÖSYM sitesi üzerinden giriş yaparak sınav yerlerini öğrenebilirler.

    DGS SINAV YERLERİ SORGULA


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