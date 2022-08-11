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- 2022 DGS sonuçları açıklandı mı? DGS sonuç sorgulama ekranı...
2022 DGS sonuçları açıklandı mı? DGS sonuç sorgulama ekranı...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince düzenlenen DGS sonuçları 11 Ağustos 2022 Perşembe günü (bugün) açıklandı.
- 11.08.2022 - 10:19
- Güncelleme : 11.08.2022 - 10:26
Önlisans eğitimlerini lisans eğitimine tamamlamak isteyen adayların katıldığı Dikey Geçiş Sınavı (2022 DGS), 3 Temmuz 2022 Pazar günü gerçekleştirildi.
Sınavın ardından öğrenciler, DGS sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekliyordu.
''DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' soruları eğitim gündeminde yer alan konular arasında...
Peki 2022 DGS sonuçları açıklandı mı?
DGS sonuçları bugün, ÖSYM tarafından erişime açıldı.
DGS sonuçlarının açıklanmasıyla ardından adaylar sayısal ve sözel punları ile tercih işlemlerini gerçekleştirecekler.
İşte, 2022 DGS sınav sonuçları sorgulama ekranı...
DGS sonuç sorgulama ekranı