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2022 DGS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak?

2022 DGS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak?

11 Ağustos tarihinde açıklanan DGS sonuçlarının ardından, gözler tercih dönemine çevrildi. Peki 2022 DGS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte detaylar...