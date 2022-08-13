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- 2022 DGS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak?
2022 DGS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak?
- 13.08.2022 - 15:48
- Güncelleme : 13.08.2022 - 15:49
Önlisans eğitimlerini lisans eğitimine tamamlamak isteyen adayların katıldığı Dikey Geçiş Sınavı (2022 DGS), 3 Temmuz 2022 Pazar günü gerçekleştirildi.
Sınavın ardından öğrenciler, DGS sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekliyordu.
11 Ağustos'ta açıklanan DGS sonuçlarının ardından gözler tercihlerin yapılacağı tarihe ve tercih kılavuzuna çevrildi.
Peki, DGS tercihleri ne zaman yapılacak, tercih kılavuzu yayınlandı mı?
İşte DGS ile ilgili merak edilen detaylar...
2022 DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?
Bu yıl DGS sonuçlarının 11 Ağustos tarihinde açıklanmasıyla tercihlerin Eylül ayında alınması bekleniyor.
DGS tercih kılavuzu ise ÖSYM tarafından henüz yayınlanmadı.
DGS tercih kılavuzu, tercihler başlamadan önce ÖSYM tarafından erişime açılacak.
DGS tercihleri nasıl yapılır?
Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir.
Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayınlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.
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