2022-İSG/2 sınavı başvuruları ne zaman başlayacak? 2022-İSG/2 sınavı ne zaman?

2022-İSG/2 sınavı başvuruları ne zaman başlayacak? 2022-İSG/2 sınavı ne zaman?

2022 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı başvuru tarihleri belli oldu. İşte sınav başvuru tarihi..

2022 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı başvurularının başlayacağı tarih belli oldu. ÖSYM başvuru tarihlerini açıkladı.

Sınava başvuru yapmak isteyen adaylar uzun zamandır başvuru tarihlerinin açıklanmasını bekliyordu. ÖSYM bugün yaptığı resmi açıklama ile tarihleri duyurdu.

ÖSYM'nin resmi sitesinden yapıla duyuruda şu ifadelere yer verildi;

"2022 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2022-İSG/2), 11 Aralık 2022 tarihinde uygulanacaktır.

Sınav başvuruları, 26 Ekim – 02 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecektir."





2022-İSG/2 sınavı başvuruları ne zaman?

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı için başvurular 26 Ekim ile 2 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılacak.

2022-İSG/2 sınavı ne zaman?

2022 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı 11 Aralık 2022 tarihinde yapılacak.