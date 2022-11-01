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2022 Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu..

2022 Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu..

Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu gündem oldu. İşte ÖSYM'nin Kaymakamlık sınav sonuçları açıklayacağı o tarih..