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    2022 Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu..

    Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu gündem oldu. İşte ÖSYM'nin Kaymakamlık sınav sonuçları açıklayacağı o tarih..
    • 01.11.2022 - 17:47
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    2022 Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu..

    16 Ekim 202 tarihinde gerçekleştirilen Kaymakamlık sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih araştırılmaya başladı. Sınavda ter döken binlerce aday sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor.

    Ankara'da gerçekleştirilen sınavın ardından Kaymakamlık sınavı soruları ve cevap anahtarı ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden sınava giren adayların erişimine açıldı.

    Peki, 2022 Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM'nin Kaymakamlık sonuçlarını açıklayacağı o tarih..

    2022 Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu.. #1

    Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    2022 Kaymakamlık sınav sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden 10 Kasım 2022 tarihinde açıklanacak. Sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar ÖSYM AİS sistemi üzerinde TC kimlik numarası ve şifreleri yardımıyla giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecekler..


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