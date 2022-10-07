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2022 KPSS DHBT başvuruları başladı mı? KPSS DHBT Başvuruları nereden ve nasıl yapılır?

2022 KPSS DHBT başvuruları başladı mı? KPSS DHBT Başvuruları nereden ve nasıl yapılır?

2022 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı başvurularının ne zaman başlayacağı merak ediliyordu.ÖSYM yaptığı açıklama ile o tarihi açıkladı..