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    2022 KPSS DHBT başvuruları başladı mı? KPSS DHBT Başvuruları nereden ve nasıl yapılır?

    2022 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı başvurularının ne zaman başlayacağı merak ediliyordu.ÖSYM yaptığı açıklama ile o tarihi açıkladı..
    • 07.10.2022 - 14:41
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    2022 KPSS DHBT başvuruları başladı mı? KPSS DHBT Başvuruları nereden ve nasıl yapılır?

    ÖSYM bugün yaptığı açıklama ile 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi  başvuruları hakkında merak edilenleri açıkladı.

    Sınava girmek isteyen adaylar sınav başvurularının ne zaman başlayacağını ve nereden başvuru yapacaklarını öğrenmek istiyordu.

    ÖSYM resmi siteden yaptığı duyuru ile konu hakkında merak edilen tüm sorulara yanıt verdi.Peki 2022 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı başvuruları ne zaman başlayacak?

    2022 KPSS DHBT başvuruları başladı mı? KPSS DHBT Başvuruları nereden ve nasıl yapılır? #1

    Başvurular ne zaman başlıyor?

    ÖSYM tarafından yapılan açıklamada "2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT), 27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 07 – 17 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

    Diyanet İşleri Başkanlığı’nda din hizmetlerinde görev almak isteyen adaylar, KPSS’ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT’ye katılmak zorundadır.

    Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecektir." ifadelerine yer verildi.


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