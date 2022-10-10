2022 KPSS DHBT sınavı ne zaman? KPSS DHBT başvurusu nasıl yapılır?

2022 KPSS DHBT sınavı ne zaman? KPSS DHBT başvurusu nasıl yapılır?

2022 KPSS DHBT sınavı hakkında aramalar hız kazandı.Sınava girecek adaylar sınav başvuru tarihini ve sınav tarihini öğrenmek istiyor.İşte tüm merak edilenler..

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı için geri sayım başladı.Sınava girecek adaylar başvuruların yapılacağı tarihi ve sınav tarihini araştırmaya başladı.

2022 KPSS DHBT sınavına başvurular 7 Ekim ile 17 Ekim tarihleri arasında yapılacak.Sınav başvuru ücretis 115 TL'dir.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre DHBT sınav ücreti ödeme için son gün, 18 Ekim 2022 olarak açıklandı.

Adaylar, KPSS’ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT’ye katılmak zorundadır. Lisans düzeyinde DHBT’ye katılacak adayların puanlarının hesaplanabilmesi için KPSS Lisans Sınavına başvuru yapmaları ve sınavın genel yetenek genel kültür oturumuna katılmaları gerekmektedir.

KPSS DHBT sınavı ne zaman?

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı 27 Kasım 2022 tarihinde yapılacak.Sınav saat 10.15'te başlayacaktır.

KPSS DHBT başvuru nasıl yapılır?

KPSS DHBT başvuruları ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yada bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresli resmi internet sitesi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecektir.