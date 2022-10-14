2022 KPSS lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS lisans sonuçları ilan tarihi!

Kkamu kurumlarında çalışmak isteyen vatandaşlar"KPSS lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?"sorusunu merak ediyor. Peki Eylül, Ekim aylarında düzenlenen KPSS lisans sınavı ne zaman açıklanacak?

İlgiyle takip edilen KPSS sınavının sonuç tarihi merak ediliyor. 18 Eylül günü düzenlenen sınavda bütün sene yaptıkları çalışmaların karşılığını almak isteyen lisans mezunları tarafından "KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu sorgulanıyor.

KPSS lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından düzenlenen sınav sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı adaylar tarafından merak ediliyor. Bu sene de sınav sonuçları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden adaylara duyurulacak. Ayrıca adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle beraber sisteme giriş yaparak tüm puan türlerinden kaç puan aldıklarına erişebilecek.

2022 KPSS lisans oturumları için ise bir sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adaylara yollanmayacak. Sınav kılavuzunda yer alan bilgiye göre KPSS lisans sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde adayların erişimine açılacak.

2022 KPSS sonuçları nasıl sorgulanacak?

KPSS sonuç ekranına ÖSYM AİS üzerinden ulaşılabilecek. Sorgulama işlemleri adayların T.C. kimlik numarası ve aday şifresi vasıtasıyla yapılabilecek.