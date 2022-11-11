2022 KPSS ön lisans branş sıralaması açıklandı mı? SORGULA-ÖĞREN!

KPSS ön lisans sonuçlarının akabinde gözler sıralama sonuçlarına çevrildi. ÖSYM, adayların beklediği haberi duyurdu. Peki KPSS ön lisans başarı sıralaması açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

KPSS ön lisans sınavında ter döken adaylar, sonuçlarını geçtiğimiz haftalarda öğrendi.

Sonuçların açıklanmasının ardından, branş sıralaması için gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarına çevrilmiş durumdaydı.

Branş sıralaması, kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkânı veren bir hizmettir.

Peki KPSS Ön Lisans branş sıralaması açıklandı mı? KPSS branş sıralaması nasıl, nerede öğrenilir? İşte ayrıntılar...

KPSS ön lisans branş sıralaması açıklandı mı?

KPSS önlisan branş sıralaması ÖSYM tarafından açıklandı.

ÖSYM'nin açıklamasında, "2022 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2022-KPSS Ön Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne yansıtılmıştır. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebileceklerdir." ifadelerine yer verildi.

Adaylar, güncellenmiş KPSS branş bazında sıralamalarını açıklandıktan sonra ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler.