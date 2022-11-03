Petrol
95.15
-1.05%
Euro
18.2283
-0.31%
Dolar
18.6208
0.02%
Altın
974.67
-0.49%
Borsa
4076
0.10%
Bitcoin
382.162
-0.67%
BTXN Coin
10.12
-1.93%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 12 C
    2022 KPSS ön lisans sınav sonuçları açıklandı

    2022 KPSS ön lisans sınav sonuçları açıklandı

    ÖSYM, sınavdan alınan puanları adayların erişimine açtı.
    • Haber Merkezi
    • 03.11.2022 - 10:06
    • Güncelleme : 03.11.2022 - 10:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022 KPSS ön lisans sınav sonuçlarını ilan etti.

    ÖSYM, 9 Ekim 2022 tarihinde uygulanan söz konusu sınava ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.

    KPSS ön lisans sınav sonuçları belli oldu

    Değerlendirmelerin ardından adayların sonuçları erişime açıldı.

    Konuya ilişkin açıklamada, "Adaylar, sınav sonuçlarını 3 Kasım 2022 tarihinde 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecektir." denildi.

    SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

    2022 KPSS ön lisans sınav sonuçları açıklandı #1


    Diyarbakırlı çocukların Surlarda tehlikeli oyunu
    3. Sayfa

    Diyarbakırlı çocukların Surlarda tehlikeli oyunu

    Şanlıurfa’da kamyonette 24 kaçak göçmen yakalandı
    3. Sayfa

    Şanlıurfa’da kamyonette 24 kaçak göçmen yakalandı

    Kripto Milyoneri Türk Kadını Banu'nun sırrı nedir?
    Advertorial

    Kripto Milyoneri Türk Kadını Banu'nun sırrı nedir?

    Görüş Bildir