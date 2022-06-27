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    2022 KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman başlıyor? Sınav ne zaman?

    KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman başlıyor? Sınavlar ne zaman yapılacak?
    • Haber Merkezi
    • 27.06.2022 - 10:56
    • Güncelleme : 27.06.2022 - 11:00
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    2022 KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman başlıyor? Sınav ne zaman?

    Binlerce kişi memur olabilmek için KPSS sınavına giriyor.Sınava girecek adaylar sınav başvuru tarihi ve sınav tarihinin ne zaman yapılacağını öğrenmek istiyor.

    ÖSYM tarafından KPSS Önlisans ve Ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri açıklandı.

    2022 KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman başlıyor? Sınav ne zaman? #1

    KPSS Önlisans başvuru ve sınav tarihi

    KPSS Önlisans başvuruları 3 Ağustos ile 15 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek.KPSS Önlisans sınavı ise 2 Ekim'de yapılacak.

    KPSS Ortaöğretim başvuru ve sınav tarihi

    KPSS Ortaöğretim başvuruları 1 Eylül ile 13 Eylül tarihlerinde yapılacak.Sınav tarihi ise 6 Kasım olarak belirlendi.


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