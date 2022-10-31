2022 KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte KPSS sınav giriş belgeleri!

KPSS ortaöğretim sınavına katılacak adaylar tarafından "2022 KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman?" sorusu merak ediliyor. İşte KPSS sınav giriş belgeleri ve sınav saatinin detayları...

İlgiyle takip edilen KPSS ortaöğretim sınav giriş belgeleri adayların erişimine açıldı. Sınava katılacak adaylar ve çevreleri tarafından sınavın saati ve günü yakından sorgulanıyor. Sınav gününde adayların yanlarında sınav giriş belgeleri ve kimlik belgeleri olmaları zorunlu olacak. Peki 2022 KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, saat kaçta?

KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, saat kaçta?

KPSS sınav giriş belgesinde adayların sınav esnasında uyması gereken kurallar yer almakta. Memurluk sınavı olarak da bilinmekte olan KPSS sınavlarına katılacak adaylar, sonuçlarına göre açılan kadrolara başvuruda bulunabilecek. Ayrıca KPSS ortaöğretim puanıyla, iki sene boyunca tercih yapılabilecek.

KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman?

ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre KPSS ortaöğretim sınavları 6 Kasım 2022 Pazar günü yapılacak. Söz konusu sınav saat 10:15’de başlamış olacak. Fakat adayların sınav saatinden en az 1 saat önce sınavın yapılacağı okulda olmaları istenmekte.

KPSS ortaöğretim sınavında Genel Kültür-Genel Yetenek oturumlarından 60’şar soru olmak üzere adaylara toplamda 120 soru sorulacak. Adaylara bu sorular için 130 dakika (yani 2 saat 10 dakika) sınav süresi verilmiş olacak.

KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir?

Adaylar, ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi vasıtasıyla sisteme giriş yaparak, KPSS ortaöğretim sınav yerlerini öğrenebilecek. Sınav giriş belgelerinin sınav gününde adayların yanında olması zorunlu olacak.