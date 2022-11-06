2022 KPSS Ortaöğretim soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı

Bugün gerçekleştirilen KPSS Ortaöğretim temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından paylaşıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca bugün gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS) Ortaöğretim Sınavı 81 ilde ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 1 milyon 180 bin 345 adayın katılımıyla düzenlendi.

Soru ve cevapların yüzde 10'u paylaşıldı

Sınava ait temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı.

Saat 10.15'te başlayan sınavda, adaylara "genel yetenek" ve "genel kültür" testlerinden oluşan 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verildi.

Kitapçık ÖSYM'nin internet sitesinde

Sınava ait temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.

Sınav girenler bu linki tıklasın

Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.

Temel soru kitapçığı görüntüleme süreci 16 Kasım 2022'de saat 23.59'da sona erecek.

Sonuçlar 1 Aralık'ta

KPSS Ortaöğretim sonuçları 1 Aralık 2022'de açıklanacak.