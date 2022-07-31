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    2022 KPSS soru ve cevapları yayımlandı

    2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.
    • Haber Merkezi
    • 31.07.2022 - 18:11
    • Güncelleme : 31.07.2022 - 18:17
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    2022 KPSS soru ve cevapları yayımlandı

    Yurt genelinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) bugün yaptığı KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu, saat 10.15'te başladı.

    Sınavın yapıldığı binalara saat 10.00'dan sonra adaylar alınmadı.

    Cevap anahtarı yayınlandı

    2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) Oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı.

    ÖSYM konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

    "2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) Oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

    31 Temmuz 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10'ları aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

    Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 31 Temmuz 2022 tarihinde saat 17.50'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir." ifadeleri kullanıldı.

    https://www.osym.gov.tr/TR,23895/2022-kpss-lisans-genel-yetenek-genel-kultur-ve-egitim-bilimleri-temel-soru-kitapciklari-ve-cevap-anahtarlari--10.html

    2022 KPSS soru ve cevapları yayımlandı #1

    2022 KPSS soru ve cevapları yayımlandı #2


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