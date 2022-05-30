KYK öğrenim kredisini geri ödeyecek olan milyonlarca vatandaş, borçlara af gelip gelmeyeceğini sorguluyor. Peki 2022 KYK affı çıkacak mı, borçlar silinecek mi? İşte ayrıntılar...

Üniversitede akademik eğitim süresince öğrencilerin faydalandığı KYK kredileri, mezuniyetin ardından 2 yıl sonra geri ödenmeye başlıyor.

KYK borçları ile ilgili yapılandırma ve borç silme haberleri de bu nedenle öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor.

KYK affı ve borcun silinmesi gibi bir durum olup olmadığı merak ediliyor. Özellikle eğitim gündeminde olan öğrenci affı, KYK ödemelerini kapsayacak mı sorusu gündemde yer alıyor.

Peki, KYK borçları silinecek mi, yapılandırma olacak mı? 2022 KYK affı çıkacak mı? İşte detaylar...

2022 KYK affı çıkacak mı?

Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrenim kredisinden geri ödemeli olarak faydalanan öğrenciler için borçların silinmesi durumu söz konusu değildir.

Ancak geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan pandemi vesilesiyle KYK borçlarının yapılandırma kapsamına alınacağını açıklamıştı.

2022 yılında KYK borçlarının affına dair henüz herhangi bir açıklama bulunmuyor.