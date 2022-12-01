2022 KYK burs-kredi sonuçları ne zaman açıklanır? Aralık'ta ödenir mi?

KYK öğrenim kredisine başvuran öğrenciler, ne zaman sonuçlanacağını sorguluyor. Peki 2022 KYK kredi ve burs sonuçları ne zaman açıklanır? Aralık ayında ödeme yapılır mı? İşte detaylar...

KYK öğrenim kredisi için değerlendirme süreci başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından alınan başvurular, burs ve kredi olmak üzere iki şekilde sonuçlandırılacak.

Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler KYK burs ve kredi başvurularını online olarak gerçekleştirdi. Ardından ise gözler sonuç tarihine çevrildi.

Öğrenciler, "KYK ne zaman açıklanır" ve "KYK bursu aralık ayında ödenir mi" gibi sorulara yanıt arıyor.

Peki; 2022/23 KYK burs sonuçları/kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

KYK burs başvuruları zaman açıklanacak?

KYK burs ve kredi sonuçlarının aralık ayının son haftası açıklanması bekleniyor.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.