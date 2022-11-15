2022 KYK yurt başvuru ekranı: KYK yurt başvurusu nasıl yapılır, ücretli mi, şartları neler?

Üniversiteli gençlerin faydalanabildiği bakanlık yurtları için başvurular başladı. Peki KYK yurt başvurusu nasıl yapılır, nereden başvurulur, ücreti ve şartları nedir?

Üniversite kayıtlarını tamamlayan ve eğitimlerine başlayan öğrenciler, yurt başvurularını bekliyordu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan beklenen haber geldi. KYK yurt başvuruları, bugün itibarıyla başladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvurularının başladığını açıkladı.

Şehir dışında veya evine uzak bir yerde üniversiteye giden öğrenciler, kalabilecekleri KYK yurtlarına ilişkin detayları sorgularken, başvuru detayları da merak ediliyor.

Peki KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? KYK yurt başvurusu ücretli mi? KYK yurtlarında kalma şartları nelerdir? Kimlere KYK yurdu çıkar? İşte detaylar...

KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları e-devlet kapısı üzerinden yapılmaktadır.

KYK yurt başvurusu şartları 2022

a) Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması,

b) Öğrenci ailesinin Kurum yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi (Sağlık Kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilen öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler hariç)

c) Öğrencinin, taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmaması,(Cezası tecil edilenler hariç)

ç) Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmamış olması ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunmaması,

d) Öğrencinin, Kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından "Süresiz çıkarma cezası" veya öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması,

e) Uluslararası öğrencilerin öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisini vermesi,

f) Zorunlu staj hariç asgari ücretin üzerinde ücretle bir işte çalışmaması,

g) Öğrencinin, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmaması gerekmektedir.

KYK yurtları ücretli mi, kaç TL?

KYK yurt başvuruları ücretli değil ancak öğrenciler kalmaya hak kazandıktan sonra aylık bir ücret ödüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yeni Yurtlar Kampüsü'nde 105 Yeni GSB Yurt Binası Resmi Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aylık 250 lira ile 450 lira arasında değişen yurt ücretlerinde bu yıl da değişiklik yapılmayacağının müjdesini paylaşmak istiyorum." diyerek KYK yurt ücretlerini açıkladı.

Buna göre; KYK yurt ücretleri bu yıl aylık 250 lira ve 450 lira arasında olacak.