2022 LGS başvurusunu okullar mı yapacak? LGS başvurusu 'otomatik' mi?

2022 LGS başvurusunu okullar mı yapacak? LGS başvurusu 'otomatik' mi?

Nitelikli bir liseye gitmek isteyen öğrenciler, LGS sınavında ter dökecek. MEB, LGS başvurularına dair açıklamalarda bulundu. Peki LGS başvurusu başladı mı, okul mu yapıyor? LGS başvurusu otomatik mi?

Lise kademesine geçecek olan öğrenciler, "Liselere Geçiş Sistemi" için hazırlanıyor.

LGS'ye sayılı günler kala, başvuru detayları da öğrenci ve veliler tarafından merak ediliyor.

Milyonlarca öğrenci 2022 LGS sınavına başvuru tarihlerini araştırırken konuya ilişkin açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi.

Başvuru sürecine dair bilgi veren Bakan Özer'in ifadelerinin akabinde "LGS başvuruları başladı mı", "LGS başvurusunu okullar mı yapıyor", "LGS başvurusu otomatik mi, merkezi mi" gibi sorular gündemde yerini aldı.

Peki LGS başvurusu nasıl yapılacak? LGS başvurusu merkezi sistem mi, otomatik mi yapılacak? İşte ayrıntılar...

LGS 2022 NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınavın 5 Haziran 2022'de düzenleneceğini açıkladı.

Sınavın birinci oturumu Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayacak.

LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

LGS kapsamında 5 Haziran 2022'de uygulanacak merkezi sınavın başvuruları, 4-14 Nisan 2022'de gerçekleştirilecek.

LGS BAŞVURUSUNU OKULLAR OTOMATİK Mİ YAPACAK?

Özer açıklamasında "Sınava katılmak isteyen öğrenciler, herhangi bir başvuru işlemine gerek duymadan sınava katılabilecek." ifadesini kullandı.

Bu kapsamda, LGS başvuruları Bakanlık tarafından merkezi olarak gerçekleştirilecek.

Otomatik başvuru işlemi, yurt içinde eğitim alan tüm 8'inci sınıf öğrencileri için gerçekleştirilecek.

Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler ise başvurularını yayımlanan kılavuzda bulunan formu doldurarak yapacak. Böylece öğrencilerin ve velilerin sınav başvurusu için fiziki bir başvuru yapmasına gerek kalmayacak.