2022 LGS giriş yerleri açıklandı mı? LGS sınav giriş belgesi alma ekranı...

Lise sınavına sayılı günler kala adaylar nerede sınava gireceğini öğrenmek istiyor. Peki 2022 LGS sınav giriş yerleri belli oldu mu, açıklandı mı? İşte sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

Lise kademesine geçecek olan öğrenciler, "Liselere Geçiş Sistemi" için hazırlanıyor.

LGS'ye sayılı günler kala, sınav detayları da öğrenci ve veliler tarafından merak ediliyor.

Sınava nerede gireceğini merak eden adaylar, giriş yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak sorularına yanıt arıyor.

Adaylar aynı zamanda sınava girecekleri bina ve salonu öncesinden ziyaret etmek de istiyor.

Peki 2022 LGS giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olur? İşte MEB sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

2022 LGS sınav yerleri açıklandı mı?

LGS kapsamında 5 Haziran 2022'de uygulanacak merkezî sınavın başvuruları, 4-14 Nisan 2022'de Bakanlık tarafından merkezî olarak gerçekleştirildi.

Kılavuza göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, 27 Mayıs'tan itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklanacak.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın "https://www.meb.gov.tr/" internet adresi üzerinden de ulaşabilecek.

Okul müdürlükleri bu tarihten itibaren öğrencilerinin sınav giriş belgelerini alacak ve mühürleyerek öğrencilere teslim edecek.