2022 LGS günü: 5 Haziran Pazar toplu taşıma ücretsiz mi?

5 Haziran Pazar günü düzenlenecek olan Liselere Geçiş Sınavı'na(LGS) girecek olanlar, toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını araştırıyor. Peki LGS günü otobüs, metro, metrobüs bedava mı?

Binlerce 8.sınıf öğrencisi, 5 Haziran Pazar günü LGS’ye girecek.

Öğrenci ve görevli öğretmenler, sınav gününe dair bilgileri araştırırken, toplu taşımaların durumu da merak konusu oldu.

LGS günü otobüs, metro, metrobüs, tramvayların ücretsiz olup olmayacağı araştırılıyor.

Peki, 2022 LGS günü toplu taşıma ücretsiz mi, saat kaça kadar? İşte detaylar...

5 Haziran Pazar LGS günü toplu taşıma ücretsiz mi?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, 5 Haziran Pazar günü 17 bin 915 okulda yapılacak.

Liselere geçiş sistemi sınavının yapılacağı gün, öğrenci ve öğretmenler toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanacak.

Sınava giriş ve görevli belgelerini gösteren öğrenci ve öğretmenler için sınavdan 2 saat önce ve 2 saat sonra ulaşım ücretsiz olacak.