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    2022 LGS kitapçıkları verilecek mi, nasıl alınır?

    LGS 2022 kitapçıklarının dağıtılıp dağıtılmayacağı öğrenciler tarafından araştırılıyor. Peki LGS kitapçığı verilecek mi, nereden alınır? İşte ayrıntılar...
    • Haber Merkezi
    • 07.06.2022 - 09:25
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    2022 LGS kitapçıkları verilecek mi, nasıl alınır?

    5 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen LGS sınavının ardından soru ve cevap anahtarları erişime açıldı.

    Yanıtlarını kontrol eden öğrenciler, aynı zamanda LGS kitapçıklarını teslim alıp alamayacaklarını sorguluyor.

    2022 LGS kitapçığı verilecek mi, nasıl ve nereden alır gibi sorular merak konusu oldu.

    Yanıt için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi.

    Peki 2022 LGS kitapçıkları verilecek mi, nasıl alınır? İşte detaylar...

    2022 LGS kitapçıkları nasıl alınır?

    2022 LGS sınav soru kitapçıkları öğrencilere teker teker dağıtılmadı. Sınav kitapçıkları ancak öğrenci ve velisinin talep etmesi halinde okul müdürlüklerinden alınabilecek.

    2022 LGS kitapçıkları verilecek mi, nasıl alınır? #1


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