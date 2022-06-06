2022 LGS taban puanları belli oldu mu? Anadolu, İmam Hatip, Sosyal Bilimler, Meslek, Fen liseleri...

2022 LGS taban puanları belli oldu mu? Anadolu, İmam Hatip, Sosyal Bilimler, Meslek, Fen liseleri...

2022 LGS sınavının tamamlanmasının ardından lise taban ve tavan puanları, gündemdeki yerini aldı. Peki 2022 LGS taban puanları belli oldu mu? İşte 2022 MEB LGS lise taban ve tavan puanları...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 5 Haziran 2022 Pazar günü yapıldı.

İyi bir liseye gidebilmek için aylardır ders çalışan 8. sınıf öğrencileri, sözel ve sayısal olmak üzere 2 oturumda gerçekleştirilen sınavın zorlu soruları karşısında ter döktü.

1 milyondan fazla öğrencinin katıldığı sınavın ardından soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı.

Bunun üzerine sınava katılım sağlayan öğrenciler, LGS taban puanları ve liselerin yüzdelik dilimlerini araştırmaya başladı.

Sınav sonrası puanlarını az çok değerlendiren adaylar, yerleşebilecekleri okulları öğrenebilmek için şimdiden LGS lise taban puanları üzerinde incelemelerini yapıyor.

Peki 2022 LGS lise taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, MEB 2022 LGS lise taban puanları, Anadolu, İmam Hatip, Sosyal Bilimler, Meslek, Fen liseleri için lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri...

2022 LGS lise taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

5 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilen LGS sınavı sonrasında gözler taban puanlarına çevrildi.

Ancak 2022 yılına ait LGS lise taban ve tavan puanları henüz açıklanmadı. LGS taban ve tavan puanlarının sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından MEB tarafından açıklanması bekleniyor.

Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi taban ve tavan puanları, Milli Eğitim Bakanlığı açıklamasının ardından belli olacak.

MEB, geçtiğimiz yıl yapılan LGS sonrası 2021 yılı merkezi sınav puanı ile öğrenci alan liselerin taban/tavan puanları ve yüzdelik dilimlerini yayınlanmıştı.

LGS tercihleri ne zaman?

LGS sonuçlarının 30 Haziran 2022 tarihinde açıklanacağı duyuruldu. Ancak LGS tercihlerinin başlangıç tarihi hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama gelmedi.

Tercihlerin Temmuz ayı içinde yapılması bekleniyor. LGS tercih tarihleri MEB açıklamasının ardından haberimizde yer alacak.

Yüzdelik dilim nedir?

Yüzdelik dilim, öğrencinin Türkiye genelinde veya bulunduğu ilde kaçıncı sırada olduğunun yüzde olarak ifade edilmesidir.

Örneğin, 1 milyon 300 bin öğrencinin girdiği bir sınavda 104 binlik bir sıralamaya sahip olan öğrenci ülke genelinde yüzde 8'lik dilimde yer almaktadır.

İstanbul'daki liselerin taban puanları, en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimleri ve kontenjanları

GALATASARAY LİSESİ (BEYOĞLU)

Kontenjan: 100

Taban Puan: 500

En yüksek yüzdelik dilim: 0,01

En düşük yüzdelik dilim: 0,01

İSTANBUL ERKEK LİSESİ (FATİH)

Kontenjan: 180

Taban Puan: 497,41

En yüksek yüzdelik dilim: 0,06

En düşük yüzdelik dilim: 0,01

KABATAŞ ERKEK LİSESİ - İngilizce (BEŞİKTAŞ)

Kontenjan: 120

Taban Puan: 494,82

En yüksek yüzdelik dilim: 0,11

En düşük yüzdelik dilim: 0,11

KABATAŞ ERKEK LİSESİ - Almanca (BEŞİKTAŞ)

Kontenjan: 60

Taban Puan: 494,57

En yüksek yüzdelik dilim: 0,11

En düşük yüzdelik dilim: 0,01

ATATÜRK FEN LİSESİ (KADIKÖY)

Kontenjan: 150

Taban Puan: 493,4

En yüksek yüzdelik dilim: 0,2

En düşük yüzdelik dilim: 0,01

ÇAPA FEN LİSESİ (FATİH)

Kontenjan: 150

Taban Puan: 492,39

En yüksek yüzdelik dilim: 0,25

En düşük yüzdelik dilim: 0,01

CAĞALOĞLU ANADOLU LİSESİ (FATİH)

Kontenjan: 180

Taban Puan: 489,67

En yüksek yüzdelik dilim: 0,34

En düşük yüzdelik dilim: 0,06

HÜSEYİN AVNİ SÖZEN ANADOLU LİSESİ (ÜSKÜDAR)

Kontenjan: 120

Taban Puan: 487,97

En yüksek yüzdelik dilim: 0,46

En düşük yüzdelik dilim: 0,11

KADIKÖY ANADOLU LİSESİ (KADIKÖY)

Kontenjan: 240

Taban Puan: 484,38

En yüksek yüzdelik dilim: 0,7

En düşük yüzdelik dilim: 0,11

YAŞAR ACAR FEN LİSESİ (BEYLİKDÜZÜ)

Kontenjan: 120

Taban Puan: 482,66

En yüksek yüzdelik dilim: 0,84

En düşük yüzdelik dilim: 0,26

KARTAL ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (KARTAL)

Kontenjan: 150

Taban Puan: 478,76

En yüksek yüzdelik dilim: 1,17

En düşük yüzdelik dilim: 0,01

VEFA LİSESİ (FATİH)

Kontenjan: 150

Taban Puan: 477,58

En yüksek yüzdelik dilim: 1,26

En düşük yüzdelik dilim: 0,32

ADNAN MENDERES ANADOLU LİSESİ (BAHÇELİEVLER)

Kontenjan: 150

Taban Puan: 477,36

En yüksek yüzdelik dilim: 1,29

En düşük yüzdelik dilim: 0,34

ŞEHİT MÜNİR ALKAN FEN LİSESİ (FATİH)

Kontenjan: 150

Taban Puan: 477,23

En yüksek yüzdelik dilim: 1,3

En düşük yüzdelik dilim: 0,09

BURAK BORA ANADOLU LİSESİ - İngilizce (KARTAL)

Kontenjan: 120

Taban Puan: 476,41

En yüksek yüzdelik dilim: 1,37

En düşük yüzdelik dilim: 0,39

BURAK BORA ANADOLU LİSESİ - Fransızca (KARTAL)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 472,34

En yüksek yüzdelik dilim: 1,77

En düşük yüzdelik dilim: 1,41

BEŞİKTAŞ ANADOLU LİSESİ (BEŞİKTAŞ)

Kontenjan: 150

Taban Puan: 475,41

En yüksek yüzdelik dilim: 1,47

En düşük yüzdelik dilim: 0,68

PERTEVNİYAL LİSESİ (FATİH)

Kontenjan: 180

Taban Puan: 475

En yüksek yüzdelik dilim: 1,5

En düşük yüzdelik dilim: 0,3

YÜKSEL- İLHAN ALANYALI FEN LİSESİ (KARTAL)

Kontenjan: 150

Taban Puan: 470,86

En yüksek yüzdelik dilim: 1,93

En düşük yüzdelik dilim: 0,25

ŞEHREMİNİ ANADOLU LİSESİ - (FATİH)

Kontenjan: 150

Taban Puan: 470,1

En yüksek yüzdelik dilim: 1,99

En düşük yüzdelik dilim: 1,37

MEMİN SARAÇ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (KARTAL)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 469,51

En yüksek yüzdelik dilim: 2,06

En düşük yüzdelik dilim: 0,39

YEŞİLKÖY ANADOLU LİSESİ - (BAKIRKÖY)

Kontenjan: 120

Taban Puan: 467,44

En yüksek yüzdelik dilim: 2,26

En düşük yüzdelik dilim: 1,32

PROF. DR. FUAT SEZGİN FEN LİSESİ - (SİLİVRİ)

Kontenjan: 150

Taban Puan: 467,22

En yüksek yüzdelik dilim: 2,29

En düşük yüzdelik dilim: 0,63

HASAN POLATKAN ANADOLU LİSESİ - (BAKIRKÖY)

Kontenjan: 60

Taban Puan: 465,87

En yüksek yüzdelik dilim: 2,44

En düşük yüzdelik dilim: 1,5

ŞEHİT İLHAN VARANK FEN LİSESİ - (MALTEPE)

Kontenjan: 150

Taban Puan: 465,61

En yüksek yüzdelik dilim: 2,46

En düşük yüzdelik dilim: 0,63

SAKIP SABANCI ANADOLU LİSESİ (BEŞİKTAŞ)

Kontenjan: 150

Taban Puan: 480,84

En yüksek yüzdelik dilim: 1

En düşük yüzdelik dilim: 0,11

HAYDARPAŞA LİSESİ (ÜSKÜDAR)

Kontenjan: 180

Taban Puan: 480,37

En yüksek yüzdelik dilim: 1,04

En düşük yüzdelik dilim: 0,34

VELİDEBAĞ FEN LİSESİ - (ÜSKÜDAR)

Kontenjan: 150

Taban Puan: 464,38

En yüksek yüzdelik dilim: 2,6

En düşük yüzdelik dilim: 0,46

KÖY HİZMETLERİ ANADOLU LİSESİ - (KARTAL)

Kontenjan: 180

Taban Puan: 464,14

En yüksek yüzdelik dilim: 2,63

En düşük yüzdelik dilim: 1,08

ATATÜRK ANADOLU LİSESİ - (BEŞİKTAŞ)

Kontenjan: 240

Taban Puan: 463,5

En yüksek yüzdelik dilim: 2,69

En düşük yüzdelik dilim: 1,14

PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN FEN LİSESİ - (KARTAL)

Kontenjan: 180

Taban Puan: 463,26

En yüksek yüzdelik dilim: 2,73

En düşük yüzdelik dilim: 0,68

KADIKÖY ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (KADIKÖY)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 461,72

En yüksek yüzdelik dilim: 2,91

En düşük yüzdelik dilim: 0,57

NİŞANTAŞI ANADOLU LİSESİ - (ŞİŞLİ)

Kontenjan: 60

Taban Puan: 461,49

En yüksek yüzdelik dilim: 2,94

En düşük yüzdelik dilim: 1,48

MALTEPE FEN LİSESİ - (MALTEPE)

Kontenjan: 120

Taban Puan: 461,27

En yüksek yüzdelik dilim: 12,96

En düşük yüzdelik dilim: 1,11

BAHÇELİEVLER ANADOLU LİSESİ - (BAHÇELİEVLER)

Kontenjan: 120

Taban Puan: 460,79

En yüksek yüzdelik dilim: 3,02

En düşük yüzdelik dilim: 1,57

ÇEMBERLİTAŞ ANADOLU LİSESİ - (FATİH)

Kontenjan: 150

Taban Puan: 458,65

En yüksek yüzdelik dilim: 3,27

En düşük yüzdelik dilim: 1,66

BEYOĞLU ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (BEYOĞLU)

Kontenjan: 90

Taban Puan: 458,61

En yüksek yüzdelik dilim: 3,27

En düşük yüzdelik dilim: 0,11

ARNAVUTKÖY KORKMAZ YİĞİT ANADOLU LİSESİ - (BEŞİKTAŞ)

Kontenjan: 90

Taban Puan: 458,12

En yüksek yüzdelik dilim: 3,34

En düşük yüzdelik dilim: 1,01

KADİR HAS ANADOLU LİSESİ - (MALTEPE)

Kontenjan: 180

Taban Puan: 456,85

En yüksek yüzdelik dilim: 3,49

En düşük yüzdelik dilim: 1,41

BÜYÜKŞEHİR HÜSEYİN YILDIZ ANADOLU LİSESİ - (KARTAL)

Kontenjan: 180

Taban Puan: 456,6

En yüksek yüzdelik dilim: 3,53

En düşük yüzdelik dilim: 1,41

KADIKÖY AHMET SANİ GEZİCİ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (KADIKÖY)

Kontenjan: 60

Taban Puan: 456

En yüksek yüzdelik dilim: 3,6

En düşük yüzdelik dilim: 1,05

KARTAL ANADOLU LİSESİ - (KARTAL)

Kontenjan: 90

Taban Puan: 452,94

En yüksek yüzdelik dilim: 4

En düşük yüzdelik dilim: 2,28

BAHÇELİEVLER ANADOLU LİSESİ - (KARTAL)

Kontenjan: 120

Taban Puan: 452,24

En yüksek yüzdelik dilim: 14,1

En düşük yüzdelik dilim: 0,56

GÖNÜLLÜ HİZMET VAKFI MUSTAFA SAFFET FEN LİSESİ - (KARTAL)

Kontenjan: 120

Taban Puan: 452,11

En yüksek yüzdelik dilim: 4,11

En düşük yüzdelik dilim: 1,48

ÜSKÜDAR AHMET KELEŞOĞLU ANADOLU LİSESİ - (ÜSKÜDAR)

Kontenjan: 120

Taban Puan: 451,5

En yüksek yüzdelik dilim: 4,19

En düşük yüzdelik dilim: 1,82

SUAT TERİMER ANADOLU LİSESİ - (BAYRAMPAŞA)

Kontenjan: 150

Taban Puan: 451,34

En yüksek yüzdelik dilim: 4,22

En düşük yüzdelik dilim: 2,08

FLORYA TEVFİK ERCAN ANADOLU LİSESİ - (BAKIRKÖY)

Kontenjan: 150

Taban Puan: 450,69

En yüksek yüzdelik dilim: 4,64

En düşük yüzdelik dilim: 0,26

AHMET KELEŞOĞLU ANADOLU LİSESİ -Almanca - (ÜSKÜDAR)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 448,11

En yüksek yüzdelik dilim: 4,72

En düşük yüzdelik dilim: 2,29

BÜYÜKÇEKMECE ATATÜRK ANADOLU LİSESİ - (BÜYÜKÇEKMECE)

Kontenjan: 150

Taban Puan: 447,54

En yüksek yüzdelik dilim: 4,72

En düşük yüzdelik dilim: 2,29

BEHİYE DR.NEVHİZ IŞIL ANADOLU LİSESİ - (BÜYÜKÇEKMECE)

Kontenjan: 120

Taban Puan: 447,39

En yüksek yüzdelik dilim: 4,75

En düşük yüzdelik dilim: 1,25

NİŞANTAŞI NURİ AKIN ANADOLU LİSESİ - (ŞİŞLİ)

Kontenjan: 180

Taban Puan: 447,26

En yüksek yüzdelik dilim: 4,76

En düşük yüzdelik dilim: 2,73

KARTAL ANADOLU LİSESİ - Almanca - (KARTAL)

Kontenjan: 90

Taban Puan: 446,79

En yüksek yüzdelik dilim: 4,83

En düşük yüzdelik dilim: 2,83

SAMİHA AYVERDİ ANADOLU LİSESİ - (ZEYTİNBURNU)

Kontenjan: 240

Taban Puan: 446,56

En yüksek yüzdelik dilim: 4,85

En düşük yüzdelik dilim: 2,07

PROF. DR. NABİ AVCI ANADOLU LİSESİ - (ÜMRANİYE)

Kontenjan: 180

Taban Puan: 445,98

En yüksek yüzdelik dilim: 4,94

En düşük yüzdelik dilim: 1,53