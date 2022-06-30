Petrol
112.44
-0.01%
Euro
17.4278
0.23%
Dolar
16.6726
0.21%
Altın
972.85
-0.02%
Borsa
2416
0.58%
Bitcoin
325.478
-3.73%
BTXN Coin
6.79
-0.29%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Çok bulutlu 26 C

    2022 LGS tercihleri ne zaman yapılacak? Tercih kılavuzu yayınlandı mı?

    Merakla beklenen LGS sınav sonuçları açıklandı.Şimdi gözler tercihlerin başlayacağı tarihe çevrildi..
    • 30.06.2022 - 10:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    2022 LGS tercihleri ne zaman yapılacak? Tercih kılavuzu yayınlandı mı?

    LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercihlere çevrildi.Milyonlarca öğrenci tercih yapmak için tercih kılavuzunun yayınlanmasını bekliyor.

    Bugün açıklanan LGS sonuçlarına göre 193 öğrencinin tüm sorulara doğru cevap vererek 500 tam puan aldığı açıklanmıştı.Bu sonuçlar doğrultusunda tercihlerin ne zaman başayacağı sorusu gündeme geldi.

    LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

    Milli Eğitim Bakanlığı henüz LGS tercih kılavuzunu yayınlamadı ancak tercih kılavuzunun kısa süre içerisinde yayınlanması bekleniyor.

    2022 LGS tercihleri ne zaman yapılacak? Tercih kılavuzu yayınlandı mı? #1

    LGS tercihleri ne zaman başlayacak?

    Öğrenciler aldıkları puanlar doğrultusunda gitmek istedikleri liseleri tercih edecek.Tercihlerin ne zaman başlayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.


    İlginizi Çekebilir

    ABD, TikTok'un uygulama mağazalarından kaldırılmasını istedi
    Teknoloji

    ABD, TikTok'un uygulama mağazalarından kaldırılmasını istedi

    Emeklilerin bayram ikramiyeleri 2-7 Temmuz'da hesaplarda
    Gündem

    Emeklilerin bayram ikramiyeleri 2-7 Temmuz'da hesaplarda

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    Görüş Bildir