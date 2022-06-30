2022 LGS tercihleri ne zaman yapılacak? Tercih kılavuzu yayınlandı mı?

2022 LGS tercihleri ne zaman yapılacak? Tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Merakla beklenen LGS sınav sonuçları açıklandı.Şimdi gözler tercihlerin başlayacağı tarihe çevrildi..

LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercihlere çevrildi.Milyonlarca öğrenci tercih yapmak için tercih kılavuzunun yayınlanmasını bekliyor.

Bugün açıklanan LGS sonuçlarına göre 193 öğrencinin tüm sorulara doğru cevap vererek 500 tam puan aldığı açıklanmıştı.Bu sonuçlar doğrultusunda tercihlerin ne zaman başayacağı sorusu gündeme geldi.

LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı henüz LGS tercih kılavuzunu yayınlamadı ancak tercih kılavuzunun kısa süre içerisinde yayınlanması bekleniyor.

LGS tercihleri ne zaman başlayacak?

Öğrenciler aldıkları puanlar doğrultusunda gitmek istedikleri liseleri tercih edecek.Tercihlerin ne zaman başlayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.