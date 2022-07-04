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    2022 Lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri! MEB tercih robotu

    LGS tercihlerinin başlamasıyla birlikte lise taban puanları ve okulların kontenjanları merak konusu oldu.
    • 04.07.2022 - 11:01
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    2022 Lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri! MEB tercih robotu

    5 Haziran'da milyonlarca öğrencinin ter döktüğü LGS sınavı sonuçları açıklandıktan sonra şimdi gözler tercihlere çevrildi.

    4 Temmuz (bugün) itibariyle LGS tercihleri başladı.Şehirlerin LGS yüzdelik dilimleri ve okul kontenjanları merak edilen konular arasında yer alıyor.

    2022 Lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri! MEB tercih robotu #1

    MEB tarafından yapılan açıklama ile okulların kontenjanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı.

    Veliler ve öğrenciler tercih yapmak için bunları araştırmaya başladı.

    LGS kapsamındaki merkezi sınavla öğrenci alımı yapacak okulların kontenjanları ve geçen seneki yüzdelik dilimleri  MEB tarafından e-Okul sistemi üzerinden açıklandı.

    e-Okul sistemi üzerinden kontenjan tablolarını ve 2021 yılında oluşan yüzdelik dilimler görülebilecek.

     


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