2022 MSÜ baraj puanı kaç? Hava, kara ve deniz harp taban puanları 2022

Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları açıklandı. Sonuçların ardından adaylar baraj puanı ve puan türlerini araştırıyor. Peki MSÜ 2022 baraj puanı kaç? Hava, kara ve deniz taban puanları...

27 Mart 2022 tarihinde yapılanMilli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçlandı.

Asker olma hayali kuran adaylar, 14 Nisan Perşembe itibarıyla sonuçları öğrendi.

Akabinde ise 2022 yılı MSÜ puanları ile ilgili detaylar adayların gündemindeki yerini aldı. Tercih için rota oluşturacak olan binlerce öğrenci, puan türlerini araştırıyor.

MSÜ baraj puanı; erkek ve kadın olmak üzere iki farklı puanlamadan oluşuyor. Hava, Kara ve Deniz Harp Okulları ise sayısal puan türünden alım yapıyor.

Bu kapsamda 2022 MSÜ baraj puanı ve kadın erkek taban puanları açıklandı mı sorusu gündemde yer alıyor.

Peki MSÜ baraj puanı kaç? MSÜ kadın-erkek taban puanları belli oldu mu 2022? İşte ayrıntılar...

2022 MSÜ baraj puanı kaç?

MSÜ için baraj puanı Harp Okulları ve Astsubay MYO için YKS sınavında TYT'den 200 puan ve üzeri alınması zorunludur.

Milli Savunma Üniversitesi kılavuzunda baraj puanına dair yazılı açıklamasında şu ifadeleri yer almaktadır:

"Harp Okulları için 2021 yılı YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT)'ne girmeyen veya 2020-YKS TYT puanı 200 ve üzerinde olmayan adaylar ile Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) girmeyen; Astsubay Meslek Yüksekokulları için ise 2021 yılı YKS Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeyen veya 2020-YKSTYT puanı 200 ve üzerinde olmayan adaylar, hiçbir surette askeri okullara yerleştirilmeyecektir."

MSÜ erkek adaylar için taban puan 2021

Erkek adaylar için Milli Savunma Üniversitesi'nde kara, hava deniz harp okullarındaki puanlar şöyle:

HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 356,62842

KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812

DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812

KARA Harp Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 309,17651

MSÜ kadın adaylar için taban puan 2021

Kadın adaylar için Milli Savunma Üniversitesi hava, kara ve deniz harp okullarındaki taban puanlar ise şu şekilde: