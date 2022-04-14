2022-MSÜ sınav sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 27 Mart 2022 tarihinde yapılan 2022-MSÜ sınav sonuçlarının açıklandığını, sonuçlara http://sonuc.osym.gov.tr sayfasından bakılabileceğini duyurdu.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Sınavı sonuçları açıklandı…

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2022-MSÜ sınav sonuçlarının "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden yayınlandığı duyurdu.

Adaylar, mülakat için YKS'ye katılacak

Aygün, “Sonuçları ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan da öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavını başarıyla geçen adaylar mülakat aşamasına katılabilmek için YKS’ye de katılacak.

Belge gelmeyecek

Öte yandan adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

İnternet sayfasında ilan edilen sonuçların bilgileri, adaylara tebliğ hükmünde olacak.

Cevap kağıtları ve aday cevapları da erişime açıldı

Öte yandan, söz konusu sınavın cevap kağıtları ve aday cevapları da erişime açıldı.

Aday cevapları ve soruların doğru cevaplarına, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtları ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bugünden itibaren 10 gün süreyle erişim sağlanabilecek.

"Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranı

Adaylar, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresine TC kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, cevap kağıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebilecek.

Ayrıca adaylar, form üzerindeki soru numaralarını seçtiklerinde, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görüntüleyebilecek.

MSÜ nedir?

Milli Savunma Üniversitesi, 31 Temmuz 2016 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan askerî yükseköğretim kurumu.

12 Şubat 2017 tarihinde eğitim ve öğretime başlandı.

Üniversite bünyesinde; Ankara’da Kara Harp Okulu, Tuzla’da Deniz Harp Okulu, Yeşilköy’de Hava Harp Okulu, Balıkesir’de Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Yalova’da Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, İzmir’de Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu, Ankara’da Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu, Kara, Hava ve Deniz Harp Enstitüleri, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Müşterek Harp Enstitüsü, Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü, Alparslan Savunma Birimleri Enstitüsü, Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü, Hezarfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü ve Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü yer alıyor.