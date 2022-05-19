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    2022 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? Gözler o tarihte!

    Milli Savunma Üniversitesi için tercihlerini tamamlayan adaylar, sonuçlar açıklandı mı sorguluyor. Peki MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, nasıl bakılır? İşte sonuç ekranı...
    • Haber Merkezi
    • 19.05.2022 - 10:20
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    2022 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? Gözler o tarihte!

    Asker olma hayali kuran adaylar, Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçlarının açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor.

    18 Nisan'da başlayan 2022 MSÜ tercih başvuruları, 13 Mayıs Cuma günü itibarıyla bitti. Tercih yapan öğrenciler, MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı merak ediyor.

    Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarında eğitim görmek isteyen adaylar, 2022 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt arıyor.

    Peki 2022 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2022 MSÜ tercih sonuç tarihi...

    2022 MSÜ tercihleri açıklandı mı?

    MSÜ tercih sonuçları için resmi bir tarih verilmedi.

    Geçen yıl tercihler 11 Haziran'da açıklanmıştı. Bu sene ise sonuçların haziran ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

    2022 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? Gözler o tarihte! #1


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