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2022 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? Gözler o tarihte!

2022 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? Gözler o tarihte!

Milli Savunma Üniversitesi için tercihlerini tamamlayan adaylar, sonuçlar açıklandı mı sorguluyor. Peki MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, nasıl bakılır? İşte sonuç ekranı...