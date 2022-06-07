2022 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, son durum nedir?

Mayıs ayında tamamlanan Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, son durum nedir merak ediliyor. İşte 2022 MSÜ tercihlerine dair son gelişmeler...

Binlerce asker adayı, Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçlarının açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor.

18 Nisan'da başlayan 2022 MSÜ tercih başvuruları, 13 Mayıs Cuma günü itibarıyla bitti.

Haziran ayının ilk haftası geride kalırken, MSÜ tercihleri için sonuç tarihi merak konusu oldu.

Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarında eğitim görmek isteyen adaylar, 2022 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor.

Peki 2022 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2022 MSÜ tercih sonuç tarihi...

2022 MSÜ tercihleri açıklandı mı?

MSÜ tercih sonuçları için resmi bir tarih açıklanmadı. Ancak en geç 17 Haziran 2022 tarihine kadar duyurulması öngörülüyor.