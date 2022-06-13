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2022 Öğrenci affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Lisans, yüksek lisans ve doktora...

2022 Öğrenci affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Lisans, yüksek lisans ve doktora...

Öğrenci affı ile ilgili son gelişmeler eğitime devam etmek isteyen binlerce vatandaş tarafından araştırılıyor. Peki 2022 öğrenci affı çıktı mı, ne zaman çıkacak belli mi?