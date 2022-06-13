Petrol
119.64
-1.94%
Euro
18.1271
0.64%
Dolar
17.2641
0.90%
Altın
1.034
0.40%
Borsa
2543
0.00%
Bitcoin
443.004
-7.73%
BTXN Coin
8.19
-10.49%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Çok bulutlu 20 C

    2022 Öğrenci affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Lisans, yüksek lisans ve doktora...

    Öğrenci affı ile ilgili son gelişmeler eğitime devam etmek isteyen binlerce vatandaş tarafından araştırılıyor. Peki 2022 öğrenci affı çıktı mı, ne zaman çıkacak belli mi?
    • Haber Merkezi
    • 13.06.2022 - 09:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    2022 Öğrenci affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Lisans, yüksek lisans ve doktora...

    Çeşitli nedenlerle eğitim-öğretim hakkı sona eren üniversite öğrencileri için lisans ve yüksek lisans düzeyinde af çalışması başlatıldı.

    En son 2018 yılında çıkartılan öğrenci affı, 2022 yılında da gündeme geldi.

    YÖK öğrenci affına yönelik çalışmalarına devam ederken milyonlarca üniversite öğrencisi, öğrenci affı ne zaman çıkacak merak ediyor.

    Af sayesinde lisans, yüksek lisans ve doktora programlarını bitirmeden bırakan vatandaşlar, tekrardan üniversiteye dönebilecek.

    Peki öğrenci affı nedir, ne zaman çıkacak? Öğrenci affı kimleri kapsayacak, şartları neler? İşte 2022 öğrenci affı detayları...

    2022 öğrenci affı ne zaman çıkacak?

    Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, öğrenci affına ilişkin, "Bu konuda bizden beklenen her türlü bilgiyi ve veriyi Meclis'imizle paylaşacağız. Genel affın Meclis'in iradesiyle yakında gündeme geleceğini sizlerle paylaşabilirim." dedi.

    Temmuz ayında detayların netleşmesi bekleniyor.

    2022 Öğrenci affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Lisans, yüksek lisans ve doktora... #1

    Öğrenci affı şartları 2022

    2022 yılında plananan öğrenci affına dair şartlar henüz açıklanmadı.

    2018 yılında yapılan öğrenci affından yararlanmak isteyen öğrencilerin askerlik görevi, mücbir sebepler ve sağlık nedenleri dışında 18/09/2018 tarihine kadar ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvurmaları şarttı.

     


    İlginizi Çekebilir

    Kayseri'de başıboş köpeklerin kavgası
    3. Sayfa

    Kayseri'de başıboş köpeklerin kavgası

    Gaziantep’e şehit ateşi düştü
    Gündem

    Gaziantep’e şehit ateşi düştü

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    Görüş Bildir