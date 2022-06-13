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- 2022 Öğrenci affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Lisans, yüksek lisans ve doktora...
2022 Öğrenci affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Lisans, yüksek lisans ve doktora...
- Haber Merkezi
- 13.06.2022 - 09:20
Çeşitli nedenlerle eğitim-öğretim hakkı sona eren üniversite öğrencileri için lisans ve yüksek lisans düzeyinde af çalışması başlatıldı.
En son 2018 yılında çıkartılan öğrenci affı, 2022 yılında da gündeme geldi.
YÖK öğrenci affına yönelik çalışmalarına devam ederken milyonlarca üniversite öğrencisi, öğrenci affı ne zaman çıkacak merak ediyor.
Af sayesinde lisans, yüksek lisans ve doktora programlarını bitirmeden bırakan vatandaşlar, tekrardan üniversiteye dönebilecek.
Peki öğrenci affı nedir, ne zaman çıkacak? Öğrenci affı kimleri kapsayacak, şartları neler? İşte 2022 öğrenci affı detayları...
2022 öğrenci affı ne zaman çıkacak?
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, öğrenci affına ilişkin, "Bu konuda bizden beklenen her türlü bilgiyi ve veriyi Meclis'imizle paylaşacağız. Genel affın Meclis'in iradesiyle yakında gündeme geleceğini sizlerle paylaşabilirim." dedi.
Temmuz ayında detayların netleşmesi bekleniyor.
Öğrenci affı şartları 2022
2022 yılında plananan öğrenci affına dair şartlar henüz açıklanmadı.
2018 yılında yapılan öğrenci affından yararlanmak isteyen öğrencilerin askerlik görevi, mücbir sebepler ve sağlık nedenleri dışında 18/09/2018 tarihine kadar ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvurmaları şarttı.