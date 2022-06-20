2022 Öğretmen seminer ödemeleri ne zaman, kaç TL?

20-24 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen öğretmen seminerleri akabinde ek ders ücretleri hesaplara yatacak. Peki öğretmen seminer ödemeleri ne zaman ve kaç TL yapılacak?

2021-2022 eğitim öğretim döneminin sona erdi ve öğretmenlerin gündeminde haziran dönemi seminerleri yer aldı.

Öğretmenlerin 2022 Haziran dönemi mesleki çalışma programı, 20-24 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Yaz Dönemi Mesleki Çalışma Programı, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden online olarak yapılacak.

Öğretmenlere mesleki çalışma döneminde günde 3 saat, toplamda ise 15 saat ek ders ücreti ödemesi yapılacak.

Bu kapsamda ne zaman ve ne kadar ödeme yapılacağı merak konusu oldu.

Peki 2022 öğretmen seminer ödemeleri ne zaman? Yaz semineri ödemesi kaç TL? İşte detaylar...

Öğretmen seminer ödemeleri ne zaman?

Ek ders ücretleri her ayın 1’i ile 7’si arasında hesaplara yatar. Buna göre seminer ödemelerinin temmuz ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor.

2022 Seminer ödemesi kaç TL?

Seminer döneminde bütün öğretmenler her gün için 3 saat, haftalık 15 saat ek ders alıyor. Seminer dönemi 1 hafta süreceği için 15 saat ek ders ücreti aşağıdaki gibidir: