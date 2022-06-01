2022 ÖSYM YKS giriş belgesi alma ekranı: YKS sınav yerleri nasıl öğrenilir?

Üniversite sınavına hsayılı günler kala YKS sınav yerleri, ÖSYM tarafından açıklandı. İşte ÖSYM 2022 YKS sınav yerleri ve giriş belgesi sorgulama ekranı..

Haziran ayı ile birlikte 2022 YKS için geri sayım da başladı.

Üniversite hayali için aylardır çalışan adaylar, sınava nerede gireceklerini öğrenmeyi sabırsızlıkla bekliyordu.

YKS sınav yerlerine dair ÖSYM tarafından bir son dakika açıklaması geldi.

Buna göre, günlerdir merak edilen 2022 YKS sınav yerleri belli oldu. Adaylar TYT, AYT ve YDT oturumlarına nerede gireceklerini öğrenebiliyor.

Peki, YKS sınav yerleri giriş belgesi nasıl alınır, sorgulama nereden yapılır? İşte, 2022 YKS sınav yerleri ve giriş belgesi sorgulama ekranı...

2022 YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

YKS sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından erişime açıldı.

YKS’ye girecek adaylar sınav yerlerini https://ais.osym.gov.tr adresinden TC kimlik no ve şifreleri ile sorgulayabilecek.

Öğrenciler 18 Haziran’da YKS’nin TYT oturumuna, 19 Haziran’da AYT ve YDT oturumlarına katılacak. 3 milyonu aşkın öğrencinin katılacağı YKS'de adayların sınav giriş belgelerini yanında bulundurmaları gerecek.