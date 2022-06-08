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    2022 Sorumluluk sınavları ne zaman? Lise sorumluluk sınavı dersleri ve tarihleri...

    Başarısız oldukları dersleri sorumluluk sınavına girerek telafi edecek öğrenciler, sınav tarihlerini araştırıyor. Peki 2022 Sorumluluk sınavları ne zaman, hangi derslerden yapılacak?
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2022 - 10:59
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    2022 Sorumluluk sınavları ne zaman? Lise sorumluluk sınavı dersleri ve tarihleri...

    2021-2022 eğitim yılının son günlerinde sorumluluk sınavları konusu da gündeme geldi.

    2019-2020 ve 2020-2021 eğitim öğretim yıllarında Kovid-19 salgını nedeniyle sorumlu olarak bir üst sınıfa geçmeleri sağlanan öğrencilerin, sorumlu oldukları derslere ilişkin de düzenleme yapıldı.

    Sınav takvimi yeniden düzenlendi ve sorumluluk sınav tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sorumluluk sınavlarına ilişkin detayları açıkladı.

    Başarısız dersleri ile bir üst sınıfa geçen öğrencilerin katılım sağlayacağı söz konusu sınavlarda, 50 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.

    Peki sorumluluk sınavları ne zaman? Sorumluluk sınavları yüz yüze mi? Hangi derslerden sorumluluk sınavı yapılacak? İşte MEB 2022 sorumluluk sınavı tarihleri..

    2022 sorumluluk sınavları ne zaman?

    Sorumluluk sınavları, ihtiyaç halinde eğitim kurumu müdürlüklerince 30 Haziran'a kadar planlanabilecek.

    2022 Sorumluluk sınavları ne zaman? Lise sorumluluk sınavı dersleri ve tarihleri... #1

    Sorumluluk sınavları nasıl olacak?

    Öğrenciler sınav başlamadan 15 dakika önce takvimde belirtilen sınav salonunda hazır bulunacak.

    Sınav süreleri 40 dk. olacak. Sınav araç gereçlerini (kalem, silgi vb.) öğrenciler kendileri getirecek ve birbirlerine sınav anında kesinlikle vermeyecekler.

    Sınava girecek öğrenciler hazırlanan yoklama listelerini sınav esnasında imzalayacak.

    2022 Sorumluluk sınavları ne zaman? Lise sorumluluk sınavı dersleri ve tarihleri... #2

    Sorumluluk sınavı geçme notu 2022

    Öğrenciler sorumlu oldukları dersin sorumluluk sınavından en az 50 puan alması gerekiyor.

    2022 Sorumluluk sınavları ne zaman? Lise sorumluluk sınavı dersleri ve tarihleri... #3

    Sorumluluk sınavı dersleri

    Öğrenciler sınava girdikleri ders konularından örneğin, matematik, edebiyat, ingilizce, coğrafya gibi veya diğer derslerden en fazla 3'ü olmak şartıyla dönem sonu notları hesaplandığında 50 puan barajı altında kalmışlar ise sorumluluk sınavına girer.


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